Джеко забивал в каждом из своих трех полуфиналов Лиги чемпионов в карьере

«Интер» в гостях обыграл «Милан» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов — 2:0.

В составе «нерадзурри» один из голов забил Эдик Джеко. Таким образом, боснийский форвард забивал в каждом из своих трех полуфиналов Лиги чемпионов в карьере.

Ранее он отмечался в двух полуфинальных матчах ЛЧ с «Ливерпулем» (6:7 счет после двух встреч), выступая в составе «Ромы».