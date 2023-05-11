Джеко забивал в каждом из своих трех полуфиналов Лиги чемпионов в карьере
«Интер» в гостях обыграл «Милан» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов — 2:0.
В составе «нерадзурри» один из голов забил Эдик Джеко. Таким образом, боснийский форвард забивал в каждом из своих трех полуфиналов Лиги чемпионов в карьере.
Ранее он отмечался в двух полуфинальных матчах ЛЧ с «Ливерпулем» (6:7 счет после двух встреч), выступая в составе «Ромы».
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|
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|7
|8
|52-26
|64
|
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|34
|20
|3
|11
|62-35
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|
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|10
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|
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|8
|14
|41-50
|44
|
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|Эмполи
|34
|9
|11
|14
|31-44
|38
|
15
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|34
|7
|14
|13
|42-56
|35
|
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|Лечче
|34
|7
|10
|17
|28-41
|31
|
17
|Верона
|34
|7
|9
|18
|28-51
|30
|
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|Специя
|34
|5
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19
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|
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|12.05
|21:45
|
Лацио – Лечче
|- : -
|13.05
|16:00
|
Салернитана – Аталанта
|- : -
|13.05
|19:00
|
Специя – Милан
|- : -
|13.05
|21:45
|
Интер – Сассуоло
|- : -
|14.05
|13:30
|
Верона – Торино
|- : -
|14.05
|16:00
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|14.05
|16:00
|
Монца – Наполи
|- : -
|14.05
|19:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|14.05
|21:45
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|15.05
|21:45
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|
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|
Лаутаро Мартинес
Интер
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|П
|
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Хвича Кварацхелия
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|
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
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|
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Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро
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|20
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
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|1
|2
|
|
Луис Муриэль
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|1
|0
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