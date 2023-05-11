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Джеко забивал в каждом из своих трех полуфиналов Лиги чемпионов в карьере

Руслан Минаев
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«Интер» в гостях обыграл «Милан» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов — 2:0.

В составе «нерадзурри» один из голов забил Эдик Джеко. Таким образом, боснийский форвард забивал в каждом из своих трех полуфиналов Лиги чемпионов в карьере.

Ранее он отмечался в двух полуфинальных матчах ЛЧ с «Ливерпулем» (6:7 счет после двух встреч), выступая в составе «Ромы».

Эдин Джеко
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
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 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Болонья 34 12 10 12 43-44 46
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 Торино 34 12 10 12 36-39 46
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 Монца 34 12 10 12 42-45 46
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 Удинезе 34 11 13 10 45-41 46
12
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
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 Лечче 34 7 10 17 28-41 31
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 Специя 34 5 12 17 28-56 27
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