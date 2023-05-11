«Ливерпуль» готовит предложение «Интеру» по трансферу Бареллы

«Ливерпуль» готовит предложение по переходу полузащитника «Интера» Николо Бареллы, сообщает Football Insider.

По данным источника, 26-летний итальянец станет главной трансферной целью мерсисайдцев.

Контракт Бареллы с «Интером» рассчитано до лета 2026 года. Отмечается, что «нерадзурри» могут отпустить игрока за около 60 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне полузащитник провел за клуб 46 матчей, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.