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Онана стал первым вратарем «Интера» с 7 сухими матчами в одном розыгрыше Лиги чемпионов

Руслан Минаев
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Вратарь «Интера» Андре Онана провел семь сухих матчей в этом сезоне Лиги чемпионов.

Таким образом, камерунец стал первым вратарем «нерадзурри» с таким количеством матчей без пропущенных голов. Всего Онана провел за «Интер» в ЛЧ в сезоне-2022/23 11 игр.

В остальных матчах сезона на счету 27-летнего вратаря 26 матчей и 11 из них на ноль.

Андре Онана
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 34 19 7 8 52-26 64
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Болонья 34 12 10 12 43-44 46
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 Торино 34 12 10 12 36-39 46
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 Монца 34 12 10 12 42-45 46
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 Удинезе 34 11 13 10 45-41 46
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 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
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 Сассуоло 34 12 8 14 41-50 44
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 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
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 Салернитана 34 7 14 13 42-56 35
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 Лечче 34 7 10 17 28-41 31
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