Онана стал первым вратарем «Интера» с 7 сухими матчами в одном розыгрыше Лиги чемпионов

Вратарь «Интера» Андре Онана провел семь сухих матчей в этом сезоне Лиги чемпионов.

Таким образом, камерунец стал первым вратарем «нерадзурри» с таким количеством матчей без пропущенных голов. Всего Онана провел за «Интер» в ЛЧ в сезоне-2022/23 11 игр.

В остальных матчах сезона на счету 27-летнего вратаря 26 матчей и 11 из них на ноль.