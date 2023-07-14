Пулишич признался, что в «Челси» хотел получать больше возможностей
Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич рассказал, что взволнован новым вызовом в карьере. В миланский клуб футболист перешел из «Челси», в котором провел 4 года.
«Конечно, иногда я хотел получать больше возможностей. По какой-то причине так не было. Так что я взволнован этим новым вызовом в своей карьере», — сказал Пулишич ESPN.
24-летний американец подписал с «Миланом» контракт до конца сезона 2026/27. В соглашении прописана опция возможного продления еще на один год.
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14
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15
|Салернитана
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16
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17
|Верона
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|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
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19
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
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|19:30
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Рома – Салернитана
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|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
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|21.08
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Торино – Кальяри
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Болонья – Милан
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