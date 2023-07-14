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Пулишич признался, что в «Челси» хотел получать больше возможностей

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич рассказал, что взволнован новым вызовом в карьере. В миланский клуб футболист перешел из «Челси», в котором провел 4 года.

«Конечно, иногда я хотел получать больше возможностей. По какой-то причине так не было. Так что я взволнован этим новым вызовом в своей карьере», — сказал Пулишич ESPN.

24-летний американец подписал с «Миланом» контракт до конца сезона 2026/27. В соглашении прописана опция возможного продления еще на один год.

Кристиан Пулишич
ФК Милан
ФК Челси
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