Пулишич признался, что в «Челси» хотел получать больше возможностей

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич рассказал, что взволнован новым вызовом в карьере. В миланский клуб футболист перешел из «Челси», в котором провел 4 года.

«Конечно, иногда я хотел получать больше возможностей. По какой-то причине так не было. Так что я взволнован этим новым вызовом в своей карьере», — сказал Пулишич ESPN.

24-летний американец подписал с «Миланом» контракт до конца сезона 2026/27. В соглашении прописана опция возможного продления еще на один год.