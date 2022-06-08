«Фиорентина» близка к подписанию полузащитника «Хоффенхайма» Гриллича

«Фиорентина» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Хоффенхайма» Флориана Гриллича, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, немецкий клуб не будет продлевать контракт с 26-летним австрийцем, футболист станет свободным агентом в конце июня. «Фиорентина» предлагает игроку соглашение до конца июня 2026 года.

В сезоне-2021/22 Гриллич принял участие в 18 матчах «Хоффенхайма» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 16 миллионов евро.