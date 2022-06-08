«Монца» интересуется полузащитником «Аталанты» Пессиной

«Монца» интересуется полузащитником «Аталанты» Маттео Пессиной, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, бергамаски готовы продать 25-летнего итальянца в случае, если получат предложение в размере 20 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Пессина забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 37 матчах за «Аталанту». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

По итогам прошедшего сезона «Монца» впервые в истории вышла в серию А. Владельцем клуба является Сильвио Берлускони.