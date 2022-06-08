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Бастони заявил, что не собирается уходить из «Интера»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Интера» Алессандро Бастони заявил, что не собирается покидать команду в ближайшее время.

«У меня еще два года по контракту, я спокоен. Клуб ничего не говорил мне о каких-либо сделках. Я просто жду, когда смогу отправиться в отпуск после матчей сборной, а затем мне предстоят предсезонные сборы с командой», — приводит Rai Sport слова Бастони.

В сезоне-2021/22 Бастони забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи в 44 матчах за «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего итальянца в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Тоттенхэм».

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