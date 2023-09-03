«Эмполи» и «Ювентус» сыграют в матче 3-го тура серии А. Матч пройдет на стадионе «Карло Кастеллани», в воскресенье, 3 сентября. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Смотреть игру чемпионата Италии «Эмполи» — «Ювентус» можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ», который проведет видеотрансляцию матча, а также на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 21:40.

Формальные события матча «Эмполи» — «Ювентус» доступны в нашем матч-центре «СЭ».

«Ювентус» в первых двух турах чемпионата Италии набрал 4 очка. Команда Массимилиано Аллегри обыграла «Удинезе» со счетом 3:0 и сыграла вничью с «Болоньей» 1:1. «Эмполи» потерпел два поражения от «Вероны» 0:1 и «Монцы» 0:2.

Серия А: расписание матчей и трансляции третьего тура чемпионата Италии