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«Интер» разгромил «Фиорентину», Кокорин провел весь матч в запасе

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Интер» обыграл «Фиорентину» — 4:0.
Фото Reuters

«Интер» дома с крупным счетом обыграл «Фиорентину» в матче 3-го тура серии А — 4:0.

Голы забили Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, оформивший дубль, и Хакан Чалханоглу. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провел весь матч на скамейке запасных.

«Интер» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу серии А. «Фиорентина» располагается на 8-я строке (4 очка).

Италия. Серия А. 3-й тур
03 сент, 19:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:0
Фиорентина

В другом матче «Торино» обыграло «Дженоа» со счетом 1:0. Единственный гол забил Неманья Радоньич на 90+4-й минуте.

Клуб из Турина с 4 очками находится на 11-м месте, а команда из города Генуя — 14-я (3 очка).

Италия. Серия А. 3-й тур
03 сент, 19:30. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:0
Дженоа

Источник: Таблица серии А
Александр Кокорин
ФК Дженоа
ФК Интер (Интернационале)
ФК Торино
ФК Фиорентина
1
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Эмполи» — «Ювентус»: прямая трансляция матча серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 3 3 0 0 8-0 9
2
 Милан 3 3 0 0 8-2 9
3
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
4
 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
5
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
6
 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
7
 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
8
 Фиорентина 3 1 1 1 6-7 4
9
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
10
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
11
 Торино 3 1 1 1 2-4 4
12
 Дженоа 3 1 0 2 2-5 3
13
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
14
 Монца 3 1 0 2 2-5 3
15
 Лацио 3 1 0 2 3-4 3
16
 Салернитана 2 0 2 0 3-3 2
17
 Удинезе 3 0 2 1 1-4 2
18
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
19
 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
20
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
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1.09 19:30
Сассуоло – Верона
 3 : 1
1.09 21:45
Рома – Милан
 1 : 2
2.09 19:30
Болонья – Кальяри
 2 : 1
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 0 : 0
2.09 21:45
Аталанта – Монца
 3 : 0
2.09 21:45
Наполи – Лацио
 1 : 2
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 4 : 0
3.09 19:30
Торино – Дженоа
 1 : 0
3.09 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
3.09 21:45
Лечче – Салернитана
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 4
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 3
П
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 2
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
Маттео Руджери

Маттео Руджери

Аталанта

 2
И К Ж
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 1 1 0
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Фикайо Томори

Фикайо Томори

Милан

 3 0 0
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