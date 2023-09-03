«Интер» разгромил «Фиорентину», Кокорин провел весь матч в запасе
«Интер» дома с крупным счетом обыграл «Фиорентину» в матче 3-го тура серии А — 4:0.
Голы забили Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, оформивший дубль, и Хакан Чалханоглу. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провел весь матч на скамейке запасных.
«Интер» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу серии А. «Фиорентина» располагается на 8-я строке (4 очка).
В другом матче «Торино» обыграло «Дженоа» со счетом 1:0. Единственный гол забил Неманья Радоньич на 90+4-й минуте.
Клуб из Турина с 4 очками находится на 11-м месте, а команда из города Генуя — 14-я (3 очка).
Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|
2
|Милан
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
3
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|6-2
|6
|
4
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
6
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
8
|Фиорентина
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
10
|Фрозиноне
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
11
|Торино
|3
|1
|1
|1
|2-4
|4
|
12
|Дженоа
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
13
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
14
|Монца
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
15
|Лацио
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
16
|Салернитана
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
17
|Удинезе
|3
|0
|2
|1
|1-4
|2
|
18
|Рома
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|
19
|Кальяри
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
20
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.09
|19:30
|
Сассуоло – Верона
|3 : 1
|1.09
|21:45
|
Рома – Милан
|1 : 2
|2.09
|19:30
|
Болонья – Кальяри
|2 : 1
|2.09
|19:30
|
Удинезе – Фрозиноне
|0 : 0
|2.09
|21:45
|
Аталанта – Монца
|3 : 0
|2.09
|21:45
|
Наполи – Лацио
|1 : 2
|3.09
|19:30
|
Интер – Фиорентина
|4 : 0
|3.09
|19:30
|
Торино – Дженоа
|1 : 0
|3.09
|21:45
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лечче – Салернитана
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|5
|
|
Оливье Жиру
Милан
|4
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|3
|П
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Маттео Руджери
Аталанта
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Фикайо Томори
Милан
|3
|0
|0
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