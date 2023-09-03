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Сегодня, 18:30

«Интер» — «Фиорентина»: прямая трансляция матча серии А

Прямая трансляция матча 3-го тура серии А «Интер» и «Фиорентина»
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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Тренер Симоне Индзаги.
Симоне Индзаги.
Фото AFP

«Интер» и «Фиорентина» сыграют в матче 3-го тура серии А. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца», в воскресенье, 3 сентября. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Смотреть игру чемпионата Италии «Интер» — «Фиорентина» можно будет на платном телеканале «Матч Футбол 1», который проведет видеотрансляцию матча. Начало эфира — в 19:25.

Формальные события матча «Интер» — «Фиорентина» доступны в нашем матч-центре.

«Интер» начал новый сезон серии А с двух побед. Команда Симоне Индзаги обыграла «Монцу» и «Кальяри» со счетом 2:0. «Интер» занимает вторую строчку в турнирной таблице. «Фиорентина» с 4 очками располагается на 6 строчке. Фиалки обыграли «Дженоа» на выезде со счетом 4:1 и сыграли вничью дома с «Лечче» 2:2.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/italy/
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ФК Фиорентина
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Сарри доволен настроем «Лацио» в матче против «Наполи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 3 3 0 0 8-2 9
2
 Аталанта 3 2 0 1 6-2 6
3
 Интер 2 2 0 0 4-0 6
4
 Наполи 3 2 0 1 6-3 6
5
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
6
 Фиорентина 2 1 1 0 6-3 4
7
 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
8
 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
9
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
10
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
11
 Дженоа 2 1 0 1 2-4 3
12
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
13
 Монца 3 1 0 2 2-5 3
14
 Лацио 3 1 0 2 3-4 3
15
 Салернитана 2 0 2 0 3-3 2
16
 Удинезе 3 0 2 1 1-4 2
17
 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
18
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
19
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
20
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
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38 тур
1.09 19:30
Сассуоло – Верона
 3 : 1
1.09 21:45
Рома – Милан
 1 : 2
2.09 19:30
Болонья – Кальяри
 2 : 1
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 0 : 0
2.09 21:45
Аталанта – Монца
 3 : 0
2.09 21:45
Наполи – Лацио
 1 : 2
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 - : -
3.09 19:30
Торино – Дженоа
 - : -
3.09 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
3.09 21:45
Лечче – Салернитана
 - : -
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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 4
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 3
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 3
П
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 2
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
Маттео Руджери

Маттео Руджери

Аталанта

 2
И К Ж
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 1 1 0
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Фикайо Томори

Фикайо Томори

Милан

 3 0 0
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