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Экс-полузащитник «Фиорентины» и «Интера» Борха Валеро завершил карьеру

18:54
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Испанский полузащитник Борха Валеро завершил карьеру игрока. Об этом он объявил в своем Instagram.

36-летний испанец последний сезон провел в «Фиорентине». Ранее также выступал за «Интер», «Вильярреал», «Мальорку», и «Вест Бромвич». Валеро — воспитанник «Реала», но за первую команду мадридского клуба он провел только два матча.

Провел один матч за сборную Испании. С юношеской сборной Испании (U-19) он выиграл чемпионат Европы. Финалист Лиги Европы в составе «Интера», с «Фиорентиной» он доходил до финала Кубка Италии.

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Евгений Петров все материалы автора

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