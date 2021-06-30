Экс-полузащитник «Фиорентины» и «Интера» Борха Валеро завершил карьеру

Испанский полузащитник Борха Валеро завершил карьеру игрока. Об этом он объявил в своем Instagram.

36-летний испанец последний сезон провел в «Фиорентине». Ранее также выступал за «Интер», «Вильярреал», «Мальорку», и «Вест Бромвич». Валеро — воспитанник «Реала», но за первую команду мадридского клуба он провел только два матча.

Провел один матч за сборную Испании. С юношеской сборной Испании (U-19) он выиграл чемпионат Европы. Финалист Лиги Европы в составе «Интера», с «Фиорентиной» он доходил до финала Кубка Италии.