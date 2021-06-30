Экс-руководитель «Феррари» Арривабене стал директором «Ювентуса»

«Ювентус» объявил на своем официальном сайте, что Маурицио Арривабене получил должность директора по футболу. Ранее клуб расстался со спортивным директором Фабио Паратичи.

Кроме того, из-за финансовых потерь, связанных с пандемией коронавируса, «Юве» увеличил уставной капитал до 400 миллионов евро. Клуб оценил свои потери от пандемии за три последних финансовых года в 320 миллионов.

Также утверждена стратегия развития клуба до 2024 года с целью обеспечения конкурентоспособности в спортивной сфере и финансово-экономической стабильности.

64-летний Арривабене был руководителем команды «Формулы-1» «Феррари» с 2014 по 2019 год. Также он входит в совет директоров «Ювентуса».