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Экс-руководитель «Феррари» Арривабене стал директором «Ювентуса»

20:36
Маурицио Арривабене. Фото Football Italia.
Маурицио Арривабене. Фото Football Italia.
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«Ювентус» объявил на своем официальном сайте, что Маурицио Арривабене получил должность директора по футболу. Ранее клуб расстался со спортивным директором Фабио Паратичи.

Кроме того, из-за финансовых потерь, связанных с пандемией коронавируса, «Юве» увеличил уставной капитал до 400 миллионов евро. Клуб оценил свои потери от пандемии за три последних финансовых года в 320 миллионов.

Также утверждена стратегия развития клуба до 2024 года с целью обеспечения конкурентоспособности в спортивной сфере и финансово-экономической стабильности.

64-летний Арривабене был руководителем команды «Формулы-1» «Феррари» с 2014 по 2019 год. Также он входит в совет директоров «Ювентуса».

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Евгений Петров все материалы автора

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