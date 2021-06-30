Винченцо Итальяно возглавил «Фиорентину» Кокорина

Новым главным тренером «Фиорентины» стал Винченцо Итальяно, сообщает 30 июня официальный Twitter клуба. За эту команду выступает российский форвард Александр Кокорин.

Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. 43-летний специалист в прошлом сезоне тренировал «Специю». При нем команда завоевала путевку в серию А и сумела удержаться в элите, заняв 15-е место. Ранее он также вывел в серию В «Трапани».

До этого «Фиорентину» покинул Дженнаро Гаттузо. Итальянец ушел из клуба уже через три недели после назначения главным тренером. В прошлом сезоне с командой работали Чезаре Пранделли и Джузеппе Якини. «Фиорентина» по итогам сезона-2020/2021 заняла 13-е место в серии А.