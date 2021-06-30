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Винченцо Итальяно возглавил «Фиорентину» Кокорина

18:49
Винченцо Итальяно. Фото Twitter
Винченцо Итальяно. Фото Twitter
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Новым главным тренером «Фиорентины» стал Винченцо Итальяно, сообщает 30 июня официальный Twitter клуба. За эту команду выступает российский форвард Александр Кокорин.

Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. 43-летний специалист в прошлом сезоне тренировал «Специю». При нем команда завоевала путевку в серию А и сумела удержаться в элите, заняв 15-е место. Ранее он также вывел в серию В «Трапани».

До этого «Фиорентину» покинул Дженнаро Гаттузо. Итальянец ушел из клуба уже через три недели после назначения главным тренером. В прошлом сезоне с командой работали Чезаре Пранделли и Джузеппе Якини. «Фиорентина» по итогам сезона-2020/2021 заняла 13-е место в серии А.

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Евгений Петров все материалы автора

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