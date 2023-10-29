Джуффрида опроверг информацию об уходе Миранчука из «Аталанты»

Валерио Джуффрида, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ставит под сомнение информацию о возможном переходе россиянина в другую команду в зимнее трансферное окно.

«Все это неправда!» — цитирует Джуффриду Sport24.

Ранее сообщалось о возможной аренде российского футболиста зимой.

В сезоне-2023/24 российский футболист сыграл 4 матча за «Аталанту» во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 101 минуту.