Джуффрида опроверг информацию об уходе Миранчука из «Аталанты»
Валерио Джуффрида, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ставит под сомнение информацию о возможном переходе россиянина в другую команду в зимнее трансферное окно.
«Все это неправда!» — цитирует Джуффриду Sport24.
Ранее сообщалось о возможной аренде российского футболиста зимой.
В сезоне-2023/24 российский футболист сыграл 4 матча за «Аталанту» во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 101 минуту.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|10
|7
|2
|1
|16-6
|23
|
2
|Интер
|9
|7
|1
|1
|24-5
|22
|
3
|Милан
|9
|7
|0
|2
|16-9
|21
|
4
|Фиорентина
|9
|5
|2
|2
|18-13
|17
|
5
|Наполи
|9
|5
|2
|2
|20-10
|17
|
6
|Аталанта
|9
|5
|1
|3
|15-8
|16
|
7
|Болонья
|10
|3
|6
|1
|11-8
|15
|
8
|Рома
|9
|4
|2
|3
|20-12
|14
|
9
|Лечче
|10
|3
|4
|3
|10-12
|13
|
10
|Лацио
|9
|4
|1
|4
|12-12
|13
|
11
|Монца
|9
|3
|3
|3
|8-8
|12
|
12
|Фрозиноне
|10
|3
|3
|4
|15-17
|12
|
13
|Торино
|10
|3
|3
|4
|7-12
|12
|
14
|Дженоа
|10
|3
|2
|5
|11-14
|11
|
15
|Сассуоло
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
16
|Верона
|10
|2
|2
|6
|6-12
|8
|
17
|Эмполи
|9
|2
|1
|6
|3-16
|7
|
18
|Удинезе
|9
|0
|6
|3
|5-13
|6
|
19
|Кальяри
|10
|1
|3
|6
|9-21
|6
|
20
|Салернитана
|10
|0
|4
|6
|6-20
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.10
|21:45
|
Дженоа – Салернитана
|1 : 0
|28.10
|16:00
|
Сассуоло – Болонья
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Лечче – Торино
|0 : 1
|28.10
|21:45
|
Ювентус – Верона
|1 : 0
|29.10
|14:30
|
Кальяри – Фрозиноне
|4 : 3
|29.10
|17:00
|
Монца – Удинезе
|- : -
|29.10
|20:00
|
Интер – Рома
|- : -
|29.10
|22:45
|
Наполи – Милан
|- : -
|30.10
|20:30
|
Эмполи – Аталанта
|- : -
|30.10
|22:45
|
Лацио – Фиорентина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|5
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|8
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|6
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|7
|1
|1
Новости