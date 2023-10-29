Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:30

«Интер» — «Рома»: прямая трансляция матча серии А

«Интер» сыграет с «Ромой» в чемпионате Италии 29 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Жозе Моуринью, главный тренер ФК «Ромы».
Фото Global Look Press

«Интер» сыграет с «Ромой» в матче 10-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 29 октября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Интер» — «Рома» можно на сайте «СЭ». Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Также трансляция будет доступна на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Черно-синие занимают второе место в турнирной таблице серии А, в их активе — 22 очка. Команда Жозе Моуринью располагается на восьмой строчке с 14 баллами.

Италия. Серия А. 10-й тур
29 окт, 20:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Рома

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
Жозе Моуринью
0
Читайте также
Звезда «Друзей» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет
Абаскалю нечего сказать, а главное — сделать. Рабинер — о провале «Спартака» в Воронеже
Хоккеист Адам Джонсон умер после пореза шеи коньком во время матча
Русскоговорящий таксист из Киева после скандала поблагодарил людей за поддержку
Аналитик назвал возможные последствия разрыва газового договора РФ и Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джуффрида опроверг информацию об уходе Миранчука из «Аталанты»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 10 7 2 1 16-6 23
2
 Интер 9 7 1 1 24-5 22
3
 Милан 9 7 0 2 16-9 21
4
 Фиорентина 9 5 2 2 18-13 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Аталанта 9 5 1 3 15-8 16
7
 Болонья 10 3 6 1 11-8 15
8
 Рома 9 4 2 3 20-12 14
9
 Лечче 10 3 4 3 10-12 13
10
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
11
 Монца 9 3 3 3 8-8 12
12
 Фрозиноне 10 3 3 4 15-17 12
13
 Торино 10 3 3 4 7-12 12
14
 Дженоа 10 3 2 5 11-14 11
15
 Сассуоло 10 3 2 5 13-17 11
16
 Верона 10 2 2 6 6-12 8
17
 Эмполи 9 2 1 6 3-16 7
18
 Удинезе 9 0 6 3 5-13 6
19
 Кальяри 10 1 3 6 9-21 6
20
 Салернитана 10 0 4 6 6-20 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.10 21:45
Дженоа – Салернитана
 1 : 0
28.10 16:00
Сассуоло – Болонья
 1 : 1
28.10 19:00
Лечче – Торино
 0 : 1
28.10 21:45
Ювентус – Верона
 1 : 0
29.10 14:30
Кальяри – Фрозиноне
 4 : 3
29.10 17:00
Монца – Удинезе
 - : -
29.10 20:00
Интер – Рома
 - : -
29.10 22:45
Наполи – Милан
 - : -
30.10 20:30
Эмполи – Аталанта
 - : -
30.10 22:45
Лацио – Фиорентина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 5
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 4
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 8 1 3
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 6 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 7 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости