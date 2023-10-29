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«Кальяри» в добавленное время вырвал победу у «Фрозиноне»

Алина Савинова
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«Кальяри» на своем поле обыграл «Фрозиноне» в матче 10-го тура серии А — 4:3.

У желто-синих отличились Матиас Суле, на счету которого дубль, и Марко Брешианини. За красно-синих по голу в основное время забили Гаэтано Ористанио и Антуан Макумбу. В добавленное время форвард «Кальяри» Леонардо Паволетти оформил дубль и принес победу своей команде.

После этой игры «Фрозиноне» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 12 очков. «Кальяри» поднялся на 19-ю строчку (6 очков).

Италия. Серия А. 10-й тур
29 окт, 14:30. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
4:3
Фрозиноне

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Кальяри
ФК Фрозиноне
Серия А
0
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1
 Ювентус 10 7 2 1 16-6 23
2
 Интер 9 7 1 1 24-5 22
3
 Милан 9 7 0 2 16-9 21
4
 Фиорентина 9 5 2 2 18-13 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Аталанта 9 5 1 3 15-8 16
7
 Болонья 10 3 6 1 11-8 15
8
 Рома 9 4 2 3 20-12 14
9
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 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
11
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15
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