«Кальяри» в добавленное время вырвал победу у «Фрозиноне»
«Кальяри» на своем поле обыграл «Фрозиноне» в матче 10-го тура серии А — 4:3.
У желто-синих отличились Матиас Суле, на счету которого дубль, и Марко Брешианини. За красно-синих по голу в основное время забили Гаэтано Ористанио и Антуан Макумбу. В добавленное время форвард «Кальяри» Леонардо Паволетти оформил дубль и принес победу своей команде.
После этой игры «Фрозиноне» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 12 очков. «Кальяри» поднялся на 19-ю строчку (6 очков).
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|
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|+/-
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|
1
|Ювентус
|10
|7
|2
|1
|16-6
|23
|
2
|Интер
|9
|7
|1
|1
|24-5
|22
|
3
|Милан
|9
|7
|0
|2
|16-9
|21
|
4
|Фиорентина
|9
|5
|2
|2
|18-13
|17
|
5
|Наполи
|9
|5
|2
|2
|20-10
|17
|
6
|Аталанта
|9
|5
|1
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|16
|
7
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|10
|3
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|15
|
8
|Рома
|9
|4
|2
|3
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|14
|
9
|Лечче
|10
|3
|4
|3
|10-12
|13
|
10
|Лацио
|9
|4
|1
|4
|12-12
|13
|
11
|Монца
|9
|3
|3
|3
|8-8
|12
|
12
|Фрозиноне
|10
|3
|3
|4
|15-17
|12
|
13
|Торино
|10
|3
|3
|4
|7-12
|12
|
14
|Дженоа
|10
|3
|2
|5
|11-14
|11
|
15
|Сассуоло
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
16
|Верона
|10
|2
|2
|6
|6-12
|8
|
17
|Эмполи
|9
|2
|1
|6
|3-16
|7
|
18
|Удинезе
|9
|0
|6
|3
|5-13
|6
|
19
|Кальяри
|10
|1
|3
|6
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|6
|
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|Салернитана
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|4
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38 тур
|27.10
|21:45
|
Дженоа – Салернитана
|1 : 0
|28.10
|16:00
|
Сассуоло – Болонья
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Лечче – Торино
|0 : 1
|28.10
|21:45
|
Ювентус – Верона
|1 : 0
|29.10
|14:30
|
Кальяри – Фрозиноне
|4 : 3
|29.10
|17:00
|
Монца – Удинезе
|- : -
|29.10
|20:00
|
Интер – Рома
|- : -
|29.10
|22:45
|
Наполи – Милан
|- : -
|30.10
|20:30
|
Эмполи – Аталанта
|- : -
|30.10
|22:45
|
Лацио – Фиорентина
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|5
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|4
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|8
|1
|3
|
|
Майк Меньян
Милан
|6
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|7
|1
|1
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