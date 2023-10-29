«Кальяри» в добавленное время вырвал победу у «Фрозиноне»

«Кальяри» на своем поле обыграл «Фрозиноне» в матче 10-го тура серии А — 4:3.

У желто-синих отличились Матиас Суле, на счету которого дубль, и Марко Брешианини. За красно-синих по голу в основное время забили Гаэтано Ористанио и Антуан Макумбу. В добавленное время форвард «Кальяри» Леонардо Паволетти оформил дубль и принес победу своей команде.

После этой игры «Фрозиноне» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 12 очков. «Кальяри» поднялся на 19-ю строчку (6 очков).