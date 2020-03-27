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Дуглас Коста нарушил карантин. Игрока ждет наказание от руководства «Ювентуса»

07:20
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Девушка нападающего «Ювентуса» Дугласа Косты Наталья Феликс опубликовала в Instagram фотографию с футболистом. Бразилец, улетевший на родину, нарушил карантин, связанный с пандемией коронавируса. По информации Daily Mail, игрок может быть наказан руководством клуба.

Напомним, ранее в подобной ситуации оказался нападающий Криштиану Роналду, который улетел в Португалию и нарушил режим самоизоляции.

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Публикация от NATH?LIA FELIX (@nathaliafelix)

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.

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