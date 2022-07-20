Дибала в футболке «Ромы» смотрел матч римской команды против «Спортинга»
Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала посетил товарищеский матч «Ромы» против «Спортинга».
Журналист Джанлука Ди Марцио опубликовал в Twitter фотографию, на которой аргентинский футболист запечатлен на трибуне стадиона в футболке «Ромы». Игра завершилась победой лиссабонцев — 3:2.
Ранее появилась информация, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью лично убедил Дибалу присоединиться к его команде. Игрок с 1 июля находится в статусе свободного агента, так как не договорился о продлении контракта с «Ювентусом».
В прошлом сезоне Дибала забил 15 голов и сделал 6 голевых передач в 39 матчах во всех турнирах.
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4
|Ювентус
|0
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5
|Лацио
|0
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|0
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
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|0
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|
20
|Монца
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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