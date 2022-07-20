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Дибала в футболке «Ромы» смотрел матч римской команды против «Спортинга»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Пауло Дибала в футболке «Ромы».
Фото Сайт Джанлуки Ди Марцио

Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала посетил товарищеский матч «Ромы» против «Спортинга».

Журналист Джанлука Ди Марцио опубликовал в Twitter фотографию, на которой аргентинский футболист запечатлен на трибуне стадиона в футболке «Ромы». Игра завершилась победой лиссабонцев — 3:2.

Ранее появилась информация, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью лично убедил Дибалу присоединиться к его команде. Игрок с 1 июля находится в статусе свободного агента, так как не договорился о продлении контракта с «Ювентусом».

В прошлом сезоне Дибала забил 15 голов и сделал 6 голевых передач в 39 матчах во всех турнирах.

Пауло Дибала
Футбол
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