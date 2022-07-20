Дибала в футболке «Ромы» смотрел матч римской команды против «Спортинга»

Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала посетил товарищеский матч «Ромы» против «Спортинга».

Журналист Джанлука Ди Марцио опубликовал в Twitter фотографию, на которой аргентинский футболист запечатлен на трибуне стадиона в футболке «Ромы». Игра завершилась победой лиссабонцев — 3:2.

Ранее появилась информация, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью лично убедил Дибалу присоединиться к его команде. Игрок с 1 июля находится в статусе свободного агента, так как не договорился о продлении контракта с «Ювентусом».

В прошлом сезоне Дибала забил 15 голов и сделал 6 голевых передач в 39 матчах во всех турнирах.