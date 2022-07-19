Рэмзи не присоединится к «Ювентусу» в тур по США. Валлиец работает над расторжением контракта

Рэмзи не поедет с «Ювентусом» в турне по США

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи не присоединится к клубу в рамках тура по США, сообщает Calciomercato.

По данным источника, 31-летний валлиец и его окружение работают над расторжение контракта с туринским клубом.

Соглашение Рэмзи с клубом действует еще один год, по которому футболист должен заработать 7 миллионов евро плюс бонусы. Руководство «бьянконери» предлагает футболисту 2 миллиона за его расторжение. Рэмзи настаивает на 4 миллионах.

Во второй половине прошлого сезона хавбеквыступал за «Рейнджерс», с которым дошел до финала Лиги Европы. За шотландскую команду футболист забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 13 матчах.