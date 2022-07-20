Бремер прилетел в Турин для перехода в «Ювентус»
«Ювентус» в Twitter объявил, что защитник «Торино» Бремер прилетел в Турин. В ближайшее время 25-летний бразилец пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Юве».
Ранее стало известно, что клубы договорились о переходе игрока в туринскую команду за 40 миллионов евро, не считая бонусов.
В прошлом сезоне Бремер сыграл в 33 матчах в чемпионате Италии, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Его признали лучшим защитником сезона в серии А.
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12
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13
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Кремонезе
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20
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|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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