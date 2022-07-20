Бремер прилетел в Турин для перехода в «Ювентус»

«Ювентус» в Twitter объявил, что защитник «Торино» Бремер прилетел в Турин. В ближайшее время 25-летний бразилец пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Юве».

Ранее стало известно, что клубы договорились о переходе игрока в туринскую команду за 40 миллионов евро, не считая бонусов.

? Gleison Bremer ? atterrato a Torino. pic.twitter.com/xOCGwm1YIi — JuventusFC (@juventusfc) July 19, 2022

В прошлом сезоне Бремер сыграл в 33 матчах в чемпионате Италии, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Его признали лучшим защитником сезона в серии А.