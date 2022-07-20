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Сегодня, 01:37

Бремер прилетел в Турин для перехода в «Ювентус»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бремер.
Фото Global Look Press

«Ювентус» в Twitter объявил, что защитник «Торино» Бремер прилетел в Турин. В ближайшее время 25-летний бразилец пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с «Юве».

Ранее стало известно, что клубы договорились о переходе игрока в туринскую команду за 40 миллионов евро, не считая бонусов.

В прошлом сезоне Бремер сыграл в 33 матчах в чемпионате Италии, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Его признали лучшим защитником сезона в серии А.

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