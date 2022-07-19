Моуринью сорвал джекпот на рынке. К скандальному португальцу едет суперзвезда серии А

Все ждали Дибалу в «Интере», но переговоры сорвались

Переход Пауло Дибалы в «Рому» — пожалуй, пока самый неожиданный трансфер этого лета. 28-летний аргентинец не договорился о новом контракте с «Ювентусом», покинул Турин в качестве свободного агента, и все были уверены, что один из самых талантливых игроков поколения окажется в «Интере». Казалось, что гендиректор черно-синих Беппе Маротта, когда-то привозивший Дибалу в «Ювентус» из «Палермо», быстро договорится и с самим игроком, и с его окружением. Однако шли недели, на лентах новостей периодически появлялись заметки с заголовками типа «Дибала провел новые переговоры с «Интером», «Дибала согласовал условия личного контракта с «Интером», «Интер» объявит о переходе Дибалы на следующей неделе» и так далее, но ничего не происходило.

Рядом с фамилией аргентинца всплывали и названия других команд — «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Ньюкасл», но все это выглядело совсем уж откровенными вбросами и домыслами. В итоге в начале июля авторитетный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что за последний месяц «Интер» и Дибала так и не продвинулись в переговорах.

Пауло Дибала. Фото Global Look Press

«Дибала — свободный агент. Он был и остается одним из вариантов. Но у нас уже собраны отличные футболисты в линии атаки», — говорил Маротта, и этот намек был более чем прозрачен.

В итоге «Интер» вышел из игры. Вероятно, одной из причин стали слишком высокие запросы агента игрока Хорхе Антуна — об этом писал FCInter1908.it. А к середине июля всерьез подписать Дибалу хотели только «Наполи» и «Рома» — по информации Джанлуки Ди Марцио, оба клуба сделали Дибале конкретные предложения. Римляне оказались настойчивее и убедительнее.

Дибалу уговаривал даже Тотти

В переговорах принимали участие и главный тренер Жозе Моуринью, и владелец клуба Дэн Фридкин, который лично приезжал к Дибале домой в Турин и уговаривал игрока перейти в «Рому». Не остался в стороне и Франческо Тотти — легенда римлян никогда не скрывал, что является поклонником аргентинца.

«Я говорил с Дибалой о некоторых моментах, это касалось трансфера в «Рому». Думаю, мы с ним поняли друг друга. Однако он сам должен принять решение о будущем», — говорил Тотти в начале июня.

А, как писала La Gazzetta dello Sport, пару недель назад Тотти и Дибала встретились в Милане, и экс-капитан «Ромы» предложил аргентинцу взять себе 10-й номер. Максимально щедрый жест — после того как в 2017 году Тотти завершил карьеру, никто не брал себе «десятку». Никаких должностей у Ческо в «Роме» нет, но отношения с Фридкином и его окружением у Тотти куда лучше, чем с прежними владельцами, и без его согласия никто бы не стал просить или предлагать кому-то сакральный для Рима 10-й номер.

Пауло Дибала и Жозе Моуринью. Фото Getty Images

Всех отпугивали запросы Дибалы, но в «Роме» он будет получать меньше, чем в «Ювентусе»

Один из главных аспектов трансферной саги Дибалы — финансовый. По своему последнему контракту с «Ювентусом» аргентинец получал 7,3 миллиона евро в год чистыми (то есть уже после уплаты налогов, но не считая бонусов). Это был второй оклад в команде — больше зарабатывал только Матейс де Лигт (8 миллионов чистыми, а за Дибалой, как это ни удивительно, шли Аарон Рэмзи и Адриен Рабьо — по 7 миллионов каждый).

Аргентинец хотел прибавку, пусть даже небольшую, и почти о ней договорился, но в «Ювентусе» все же решили иначе.

«Мы провели всестороннюю оценку футболиста, изучили, что он дает нам на поле и за его пределами, рассмотрели его вклад в наш проект. У него высокие запросы, это понятно, так как он — невероятный футболист. Но мы чувствовали, что не готовы удовлетворить их, так что естественно, что наши пути расходятся», — говорил один из боссов клуба Павел Недвед.

В новостях о переговорах с «Интером» постоянно мелькала сумма в 8 миллионов евро в год. Первое предложение «Ромы», по информации La Gazzetta dello Sport, равнялось 4 миллионам в год. В итоге договорились на 6 миллионов плюс бонусы. Правда, в трехлетнем контракте прописана очень низкая сумма отступных — Дибалу можно будет выкупить всего за 20 миллионов евро. На этом настаивала сторона игрока, и в клубе решили пойти в этом пункте навстречу.

Но вообще получилось занятно: изначально Дибала хотел в команду, которая выступает в Лиге чемпионов, плюс соответствующую зарплату, а в итоге будет играть в Лиге Европы, да еще и получать меньше, чем в «Ювентусе».

Если «Рома» не попадет в Лигу чемпионов, это сочтут провалом

А вот «Рома», как сейчас кажется, провернула очень удачную для себя сделку. На правах свободного агента подписала большую звезду с очень серьезным медийным потенциалом и собственной фан-базой (47,9 миллиона подписчиков в одной запрещенной в России соцсети), на которой можно неплохо зарабатывать и прокачивать маркетинг и прочую активность подобного рода, особенно если Дибала возьмет «десятку». Вокруг владельца клуба Дэна Фридкина исключительно позитив: год назад зазвал в Рим Моуринью, потом выиграл Лигу конференций, теперь вот заманил в команду топ-игрока.

Начиная с 2020 года американец вложил в «Рому» 370 миллионов евро и теперь ждет отдачи. Фридкин хочет сделать «джалоросси» большим международным спортивным брендом, а для этого нужно постоянно играть в Лиге чемпионов. Турнире, куда римляне не пробивались с 2017 года. Подписание Дибалы подчеркивает эти амбиции — это не только контракт с сильным игроком, но и четкое заявление. Так что Моуринью в предстоящем сезоне нужно будет очень постараться.