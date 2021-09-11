Чемпионат Италии, третий тур: расписание и результаты матчей
11 сентября, суббота
Эмполи — Венеция. 16:00
Наполи — Ювентус. 19:00
Аталанта — Фиорентина. 21:45
12 сентября, воскресенье
Сампдория — Интер. 13:30.
Кальяри — Дженоа. 16:00
Специя — Удинезе. 16:00
Торино — Салернитана. 16:00
Милан — Лацио. 19:00
Рома — Сассуоло. 21:45
13 сентября, понедельник
Болонья — Верона. 21:45
Все трансляции матчей чемпионата Италии можно смотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ».
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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