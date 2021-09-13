Гол Сванберга принес «Болонье» победу над «Вероной»

«Болонья» обыграла «Верону» (1:0) в матче третьего тура чемпионата Италии.

Единственный мяч на 78-й минуте забил Маттиас Сванберг. «Болонья» набрала семь очков и занимает шестое место. У «Вероны» ноль очков и 19-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

«Болонья» — «Верона» — 1:0 (0:0)

Гол: Сванберг, 78.

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Бонифаци, Хики, Медель, Сориано, Сванберг, Домингес, Арнаутович (Сантандер, 90+2), Орсолини (Сансоне, 68), Барроу (Сков Ольсен, 68).

«Верона»: Монтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович (Маньяни, 46), Казале (Чеккерини, 75), Лазович, Барак, Тамез (Хонгла, 61), Илич (Лазанья, 84), Капрари (Канчелльери, 75), Симеоне.

Предупреждения: Барак, 49. Чеккерини, 84. Домингес, 90+8. Фараони, 90+8.

Судья: Пеццуто.

13 сентября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».