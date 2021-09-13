Гол Сванберга принес «Болонье» победу над «Вероной»
«Болонья» обыграла «Верону» (1:0) в матче третьего тура чемпионата Италии.
Единственный мяч на 78-й минуте забил Маттиас Сванберг. «Болонья» набрала семь очков и занимает шестое место. У «Вероны» ноль очков и 19-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
3-й тур
«Болонья» — «Верона» — 1:0 (0:0)
Гол: Сванберг, 78.
«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Бонифаци, Хики, Медель, Сориано, Сванберг, Домингес, Арнаутович (Сантандер, 90+2), Орсолини (Сансоне, 68), Барроу (Сков Ольсен, 68).
«Верона»: Монтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович (Маньяни, 46), Казале (Чеккерини, 75), Лазович, Барак, Тамез (Хонгла, 61), Илич (Лазанья, 84), Капрари (Канчелльери, 75), Симеоне.
Предупреждения: Барак, 49. Чеккерини, 84. Домингес, 90+8. Фараони, 90+8.
Судья: Пеццуто.
13 сентября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
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