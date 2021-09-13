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«Милан» обратится в прокуратуру из-за расистского поведения болельщиков «Лацио»

13 сентября 2021, 23:49
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«Милан» принял решение обратиться в Федеральную прокуратуру Италии после матча 4-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:0).

По ходу игры в адрес полузащитника миланцев Темуе Бакайоко с трибуны болельщиков «Лацио» доносились расистские оскорбления. После матча Бакайоко в своем Instagram заявил, что гордится цветом своей кожи. Кроме того, футболист выразил надежду, что «Милан» сможет идентифицировать болельщиков «Лацио».

«Милан» решил подать жалобу в федеральную прокуратуру, чтобы прояснить ситуацию с оскорблениями, которые доносились из гостевого сектора во время матча с «Лацио», — сообщается в Twitter «россонери».

«Лацио» — соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы. Матчи этих команд пройдут 30 сентября в Риме и 25 ноября в Москве.

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Иван Шитик все материалы автора

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