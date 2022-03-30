Кавазашвили беспокоится за психическое состояние нападающего Александра Кокорина

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о будущем нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Пусть его продают в сторону Японии, средней Азии, на ближний Восток, где ему будут платить больше денег. Ему же деньги нужны. Саша сейчас уже не такой богатый как раньше. Видимо, поистратился. Парня очень жалко. Кокорин еще пару лет может спокойно поиграть в РПЛ. У него нежирное телосложение, он парень стройный, худенький. На физические нагрузки вес не будет влиять. В этом плане я не боюсь за него. Я боюсь за его психическое состояние. В этом его неудача. Я пожелал бы ему везения. Последние два-три года сыграть достаточно емко, чтобы обеспечить себя и свою семью», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Как утверждает La Repubblica Firenze, «Фиорентина» намерена продать российского нападающего Александра Кокорина летом этого года. Флорентийский клуб не рассматривает разрыв контракта с 31-летним футболистом, так как это невыгодно с финансовой точки зрения.

По данным источника, «фиалки» планировали продать форварда в январе, но из-за высокой зарплаты россиянина не нашлось желающих приобрести футболиста. Ранее сообщалось, что зарплата Кокорина составляет 1,8 миллиона евро.