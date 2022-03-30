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Сегодня, 17:25

«Милан» хочет выкупить Диаса у «Реала» и интересуется Азаром и Йовичем

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Милан» проявляет интерес к нескольким игрокам «Реала».

Как сообщает Calciomercato, на встрече представителей клубов технический директор «Милана» Паоло Мальдини хочет обсудить возможные трансферы Эдена Азара и Луки Йовича. «Реал» не будет препятствовать уходу игроков, и у «россонери» будет возможность подписать футболистов на достаточно выгодных условиях.

Также информируется, что «Милан» планируют выкупить полузащитника Браима Диаса, играющего за клуб на правах аренды. Сумма трансфера оценивается в 22 миллиона евро.

31-летний Азар в текущем сезоне сыграл за «Реал» 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.

24-летний Йович провел за команду 16 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: https://www.calciomercato.it/2022/03/29/calciomercato-milan-real-madrid-maldini-brahim-diaz-hazard-jovic/
Лука Йович
Эден Азар
Футбол
ФК Милан
ФК Реал
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2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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2.04 16:00
Специя – Венеция
 - : -
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Лацио – Сассуоло
 - : -
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Салернитана – Торино
 - : -
3.04 13:30
Фиорентина – Эмполи
 - : -
3.04 16:00
Аталанта – Наполи
 - : -
3.04 16:00
Удинезе – Кальяри
 - : -
3.04 19:00
Сампдория – Рома
 - : -
3.04 21:45
Ювентус – Интер
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Верона – Дженоа
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Милан – Болонья
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Лацио

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Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
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Николо Барелла

Интер

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И К Ж
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Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
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Специя

 24 1 5
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