«Милан» хочет выкупить Диаса у «Реала» и интересуется Азаром и Йовичем

«Милан» проявляет интерес к нескольким игрокам «Реала».

Как сообщает Calciomercato, на встрече представителей клубов технический директор «Милана» Паоло Мальдини хочет обсудить возможные трансферы Эдена Азара и Луки Йовича. «Реал» не будет препятствовать уходу игроков, и у «россонери» будет возможность подписать футболистов на достаточно выгодных условиях.

Также информируется, что «Милан» планируют выкупить полузащитника Браима Диаса, играющего за клуб на правах аренды. Сумма трансфера оценивается в 22 миллиона евро.

31-летний Азар в текущем сезоне сыграл за «Реал» 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.

24-летний Йович провел за команду 16 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.