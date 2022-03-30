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Сегодня, 14:35

«Фиорентина» может продать Кокорина летом

«Фиорентина» может продать Александра Кокорина летом
Читать «СЭ» в
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press

«Фиорентина» намерена продать российского нападающего Александра Кокорина летом этого года, утверждает La Repubblica Firenze. Флорентийский клуб не рассматривает разрыв контракта с 31-летним футболистом, так как это невыгодно с финансовой точки зрения.

По данным источника, «фиалки» планировали продать форварда в январе, но из-за высокой зарплаты россиянина не нашлось желающих приобрести футболиста. Ранее сообщалось, что зарплата Кокорина составляет 1,8 миллиона евро.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе прошлого года за 4,5 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 31-летний нападающий провел за итальянскую команду пять матчей в чемпионате Италии, в общей сложности сыграв 45 минут. Результативными действиями он не отметился.

Источник: https://www.firenzeviola.it/rassegna-stampa/kokorin-in-cerca-di-acquirenti-ma-strada-in-salita-364031
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 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
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38 тур
3.04 00:00
Аталанта – Наполи
 - : -
3.04 00:00
Верона – Дженоа
 - : -
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Лацио – Сассуоло
 - : -
3.04 00:00
Милан – Болонья
 - : -
3.04 00:00
Салернитана – Торино
 - : -
3.04 00:00
Сампдория – Рома
 - : -
3.04 00:00
Специя – Венеция
 - : -
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Удинезе – Кальяри
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Ювентус – Интер
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Душан Влахович

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Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
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Интер

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Лацио

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