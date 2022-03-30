«Фиорентина» может продать Кокорина летом

«Фиорентина» намерена продать российского нападающего Александра Кокорина летом этого года, утверждает La Repubblica Firenze. Флорентийский клуб не рассматривает разрыв контракта с 31-летним футболистом, так как это невыгодно с финансовой точки зрения.

По данным источника, «фиалки» планировали продать форварда в январе, но из-за высокой зарплаты россиянина не нашлось желающих приобрести футболиста. Ранее сообщалось, что зарплата Кокорина составляет 1,8 миллиона евро.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе прошлого года за 4,5 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 31-летний нападающий провел за итальянскую команду пять матчей в чемпионате Италии, в общей сложности сыграв 45 минут. Результативными действиями он не отметился.