«Интер» готов продать де Врея за 20 миллионов евро

«Интер» готов продать за защитника Стефана де Врея предстоящим летом. Миланский клуб хочет получить за игрока 20 миллионов евро, сообщает TMW.

Ранее появилась информация, что миланский клуб не будет продлевать соглашение с футболистом. Контракт 30-летнего защитника истекает в июне 2023 года.

Сообщалось, что игроком интересовались «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». Напомним, что лондонский клуб сейчас тренирует бывший главный тренер «Интера» Антони Конте.

В сезоне-2021/22 де Врей провел в составе «нерадзурри» 31 матч и забил один гол.