Бывший вице-президент «Милана» Галлиани заразился коронавирусом
Экс-вице-президент «Милана» Адриано Галлиани сдал положительный тест на коронавирус, сообщает 26 февраля официальный сайт «Монцы».
Adriano Galliani positivo al Covid-19..https://t.co/LZTQ5P85jH pic.twitter.com/gEYXQVWwb8— AC Monza (@ACMonza) February 26, 2021
Сейчас функционер занимает должность генерального директора клуба серии В. 76-летний Галлиани отправился на самоизоляцию.
«Монца» занимает второе место в серии В. Галлиани покинул «Милан» в 2017 году.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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