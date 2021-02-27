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Бывший вице-президент «Милана» Галлиани заразился коронавирусом

01:30
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Экс-вице-президент «Милана» Адриано Галлиани сдал положительный тест на коронавирус, сообщает 26 февраля официальный сайт «Монцы».

Сейчас функционер занимает должность генерального директора клуба серии В. 76-летний Галлиани отправился на самоизоляцию.

«Монца» занимает второе место в серии В. Галлиани покинул «Милан» в 2017 году.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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