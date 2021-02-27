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Новости   //    Футбол   //    Италия

Мальдини хочет видеть в «Милане» Иммобиле

06:53

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини хочет заполучить звезду «Лацио» Чиро Иммобиле. Как отмечает Fichajes.net, 31-летний итальянец будет в качестве одной из главных целей «россонери» в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Иммобиле сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 4 голевые передачи.

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