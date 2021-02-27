Мальдини хочет видеть в «Милане» Иммобиле
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини хочет заполучить звезду «Лацио» Чиро Иммобиле. Как отмечает Fichajes.net, 31-летний итальянец будет в качестве одной из главных целей «россонери» в летнее трансферное окно.
В этом сезоне Иммобиле сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 4 голевые передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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