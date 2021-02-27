Гаттузо оштрафован на 3000 евро за богохульство
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо получил штраф в 3000 евро за богохульство, сообщает 26 февраля Rai Sport. Такое решение принял дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии.
В сообщении указано, что тренер признал свою вину. Эпизод произошел 6 декабря 2020 года во время матча «Кротоне» — «Наполи» (0:4), когда итальянский специалист, как было установлено, произнес богохульное выражение.
18 февраля за богохульство на 5000 евро был оштрафован вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. При этом за аналогичное нарушение были ранее дисквалифицированы на один матч Брайан Кристанте («Рома») и Мануэль Лаццари («Лацио»).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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