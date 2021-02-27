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Гаттузо оштрафован на 3000 евро за богохульство

01:15
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо получил штраф в 3000 евро за богохульство, сообщает 26 февраля Rai Sport. Такое решение принял дисциплинарный комитет Федерации футбола Италии.

В сообщении указано, что тренер признал свою вину. Эпизод произошел 6 декабря 2020 года во время матча «Кротоне» — «Наполи» (0:4), когда итальянский специалист, как было установлено, произнес богохульное выражение.

18 февраля за богохульство на 5000 евро был оштрафован вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. При этом за аналогичное нарушение были ранее дисквалифицированы на один матч Брайан Кристанте («Рома») и Мануэль Лаццари («Лацио»).

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