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16 ноября, 16:17

Оресте Чинквини: «Не верю, что Дзюба может перейти в «Монцу» или «Венецию»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини отреагировал на слухи о том, что российский нападающий Артем Дзюба может продолжить карьеру в Италии.

Ранее сообщалось, что 34-летним форвардом интересуются «Монца» и «Венеция».

«Честно говоря, не думаю, что трансфер Дзюбы в «Монцу» реален. У них исчерпан лимит игроков без паспорта Евросоюза, разве что только один из них уйдет. Кроме того, я не очень представляю, как главный тренер Рафаэле Палладино будет использовать Артема. Дзюба — игрок штрафной, там он действительно хорош, но у Палладино нападающие много перемещаются по всей линии атаки. Опять же, если только Рафаэле сменит тактику, тогда это более реально.
Плюс в «Монце» есть Петанья, чем-то похожий на Дзюбу по своим параметрам. За него заплатили «Наполи» 10 миллионов евро — это солидные деньги, его вряд ли отдадут в другую команду, так что у Дзюбы не так много шансов попасть именно в этот клуб. Вариант с «Венецией»? Из-за отсутствия у Артема паспорта Евросоюза этот вариант еще менее реален. Например, у Черышева другая ситуация — у него двойное гражданство, есть испанский паспорт», — приводит «РБ Спорт» слова Чинквини.

В начале ноября Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который выступал с августа нынешнего года. В данный момент футболист является свободным агентом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oreste-chinkvini-ne-veryu-chto-dzyuba-mozhet-perejti-v-montsu-ili-venetsiyu/
Артем Дзюба
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