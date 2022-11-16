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16 ноября, 17:03

Рабьо подтвердил, что летом мог перейти в клуб английской премьер-лиги

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо подтвердил, что минувшим летом у него была возможность перейти в клуб английской премьер-лиги.

«Это правда, я контактировал с клубами из АПЛ, но в конце концов решил остаться в «Ювентусе». Возможно, это было лучшее решение.

Сейчас я сосредоточен на чемпионате мира. Ни клуб, ни я никуда не спешим, мы абсолютно спокойны, поэтому можем рассмотреть все варианты», — цитирует француза Football Italia.

Ранее стало известно, что итальянский клуб сделал предложение 27-летнему игроку по новому соглашению, на что получил отказ. Действующий контракт футболиста со «старой синьорой» рассчитан до окончания нынешнего сезона.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

Адриен Рабьо
ФК Ювентус
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