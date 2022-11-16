Дибала может покинуть «Рому», если клуб не попадет в Лигу чемпионов

Аргентинский нападающий Пауло Дибала может покинуть «Рому» в том случае, если римский клуб не попадёт в Лигу чемпионов в следующем сезоне, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в контракте Дибалы есть пункт о сумме отступных в случае непопадания «Ромы» в престижный еврокубок. При активации этой опции любой клуб сможет выкупить его всего за € 20 млн, если сам аргентинец изъявит желание сменить команду.

29-летний аргентинец присоединился к «Роме» в июле 2022 года и провел за итальянский клуб 12 матчей, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.