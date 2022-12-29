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Бывший голкипер «Интера» считает, что Индзаги правильно сделал, поставив Онану на ворота

Виктория Кравченко
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Бывший голкипер «Интера» Ивано Бордон поделился мнением по поводу решения главного тренера клуба Симоне Индзаги поставить на ворота камерунца Андре Онану.

«Индзаги правильно сделал, что поставил на Онана, который является очень хорошим вратарем. Отрадно, что и сам Ханданович также поддерживает и помогает Онана», — цитирует Бордона ITASportPress.

26-летний камерунец стал игроком «Интера» летом 2023 года. В этом сезоне он провел 7 матчей в серии А, 2 из которых отстоял на ноль.

Андре Онана
ФК Интер (Интернационале)
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