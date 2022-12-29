Стефан де Врей готов покинуть «Интер» в ближайшее время

Защитник «Интера» Стефан де Врей решил покинуть чемпионат Италии. У него есть предложения из Америки, сообщает fcinter1908.it.

По данным источника, миланцы были бы не против сохранить игрока в команде еще на два года с сохранением зарпалты. Однако он хочет сменить лигу.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» и «Атлетико» претендуют на защитника.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего голландца в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне де Врей провел в серии А 12 матчей и забил 1 гол.