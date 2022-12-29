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Сегодня, 09:07

Стефан де Врей готов покинуть «Интер» в ближайшее время

Виктория Кравченко
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Защитник «Интера» Стефан де Врей решил покинуть чемпионат Италии. У него есть предложения из Америки, сообщает fcinter1908.it.

По данным источника, миланцы были бы не против сохранить игрока в команде еще на два года с сохранением зарпалты. Однако он хочет сменить лигу.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» и «Атлетико» претендуют на защитника.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего голландца в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне де Врей провел в серии А 12 матчей и забил 1 гол.

ФК Интер (Интернационале)
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 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
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17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
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 - : -
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Специя – Аталанта
 - : -
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Торино – Верона
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Лечче – Лацио
 - : -
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Кремонезе – Ювентус
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Фиорентина – Монца
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