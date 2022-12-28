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Сегодня, 19:53

Дубль Влашича принес «Торино» победу над «Монцей» в товарищеском матче, Миранчук играл с первых минут

Руслан Минаев
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Алексей Миранчук.
Фото ФК «Торино», Соцсети

«Торино» в гостях обыграл «Монцу» в товарищеском матче — 4:1. У «быков» дубль на счету Николы Влашича, также забил Мергим Войвода, автоголом отметился Марлон.

В составе «Монцы» забил Джанлука Капрари.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе.

Алексей Миранчук
Никола Влашич
ФК Монца
ФК Торино
0
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
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 Специя 15 3 4 8 14-26 13
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 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 - : -
4.01 14:30
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 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
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Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
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Удинезе

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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