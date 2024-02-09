Каррера отреагировал на признание Миранчука лучшим игроком «Аталанты» в январе

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» высказался о признании российского полузащитника Алексея Миранчука лучшим игроком «Аталанты» в январе.

«Гасперини дал ему больше уверенности, потому что Миранчук сильно вырос», — сказал Каррера «СЭ».

В прошедшем месяце 28-летний россиянин провел за клуб 5 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.