Гаттузо может возглавить «Торино»

Итальянский тренер Дженнаро Гаттузо может возглавить «Торино» в ближайшее время, сообщает журналист Фабрицио Романо.

На данный момент специалист является главным тренером «Марселя». Гаттузо — один из самых желаемых тренеров в списке руководителей «Торино».

Французский клуб идет на 8-м месте в лиге 1, «Торино» идет 10-м в серии А.