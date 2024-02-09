Каррера дал совет Миранчуку: «Усердно работать, чтобы снова стать лучшим!»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» дал совет полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

«Он не должен останавливаться на том, что уже сделал. Нужно усердно работать, чтобы снова стать лучшим!» — сказал Каррера «СЭ».

Миранчук был признан лучшим игроком «Аталанты» в январе. В прошедшем месяце 28-летний россиянин провел за клуб 5 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.