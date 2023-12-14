Бывший футболист «Милана» Зеедорф оценил будущее Ибрагимовича на новой должности

Бывший футболист «Милана» Кларенс Зеедорф прокомментировал назначение Златана Ибрагимовича на должность операционного партнера и старшего советника владельца клуба Джерри Кардинале.

«Златан умен, он старается найти свое новое место. Вы спрашиваете, если он убедителен в моих глазах, но я не могу ответить — пусть лучше руководство «Милана» ответит. Я желаю ему всего самого наилучшего в новой роли», — цитирует Зеедорфа pianetamilan.it.

После 15 туров серии А «Милан» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков.