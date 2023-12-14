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Сегодня, 21:18

Моуринью заявил, что «Роме» не так легко подписать игроков как «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отреагировал на слова главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в адрес полузащитника Кэлвина Филлипса.

«Не то чтобы я завидовал, но «Манчестер Сити» заплатил 80 миллионов евро за Кэлвина Филлипса, и теперь Пеп сказал, что ему лучше уйти. Он уйдет, и они купят нового. У нас другая реальность. Нам не так легко подписать футболистов», — приводит слова тренера журналист Фабрицио Романо.

Филлипс перешел в «Манчестер Сити» из «Лидса» за 49 миллионов евро летом 2022 года. В нынешнем сезоне хавбек провел девять матчей в рамках всех турниров, забив один гол.

ФК Манчестер Сити
ФК Рома
Жозе Моуринью
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 15 12 2 1 37-7 38
2
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
3
 Милан 15 9 2 4 26-18 29
4
 Рома 15 7 4 4 28-17 25
5
 Болонья 15 6 7 2 18-12 25
6
 Фиорентина 15 7 3 5 24-18 24
7
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
8
 Аталанта 15 7 2 6 24-18 23
9
 Монца 15 5 6 4 16-14 21
10
 Лацио 15 6 3 6 16-16 21
11
 Торино 15 5 5 5 13-16 20
12
 Фрозиноне 15 5 4 6 20-24 19
13
 Лечче 15 3 8 4 17-20 17
14
 Дженоа 15 4 3 8 15-20 15
15
 Сассуоло 15 4 3 8 22-28 15
16
 Кальяри 15 3 4 8 15-27 13
17
 Удинезе 15 1 9 5 12-25 12
18
 Эмполи 15 3 3 9 10-27 12
19
 Верона 15 2 5 8 13-22 11
20
 Салернитана 15 1 5 9 11-30 8
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15.12 22:45
Дженоа – Ювентус
 - : -
16.12 17:00
Лечче – Фрозиноне
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Наполи – Кальяри
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Торино – Эмполи
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17.12 14:30
Милан – Монца
 - : -
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Оливье Жиру

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Милан

 8
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

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Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Ромелу Лукаку

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Рома

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