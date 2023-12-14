Спортивный директор «Венеции» отреагировал на новость об интересе к Черышеву со стороны «Лекко»

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин отреагировал на информацию об интересе «Лекко» к российскому полузащитнику команды Денису Черышеву.

«Я читал эту новость, но не получал никакого запроса по игроку до сегодняшнего дня», — приводит слова спортивного директора Sport24.

14 декабря «СЭ» сообщил, что клуб серии В «Лекко», который ведет борьбу за выживание, обратился в «Венецию» с просьбой об аренде до конца этого сезона 32-летнего Черышева.

В текущем сезоне россиянин сыграл за «Венецию» 7 матчей и не отметился результативными действиями. В совокупности он провел на поле 135 минут.