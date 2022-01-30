Брозович продлит контракт с «Интером». Хавбек не перейдет в «ПСЖ»

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович продлит контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 29-летний хорват в ближайшие часы подпишет новое соглашение с миланцами до 2026 года, по которому будет получать 6 млн евро плюс 1 млн бонусами. Таким образом, игрок не перейдет в «ПСЖ», куда его отправляли СМИ.

В текущем сезоне Брозович провел 29 матчей, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.