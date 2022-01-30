«Аталанта» может отдать Миранчука в аренду в «Лацио», если удастся подписать полузащитника «Пармы» Михэилэ

«Аталанта» может отдать Миранчука в аренду «Лацио» в случае подписания полузащитника «Пармы» Михэилэ

«Аталанта» ведет переговоры с «Пармой» о переходе полузащитника Валентина Михэил, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, клубу из Бергамо может отдать полузащитника Алексея Миранчука в аренду в «Лацио», если удастся подписать 21-летнего румына до закрытия зимнего трансферного окна.

На счету Михэилэ два гола и одна передача в 13 матчах за «Парму» в нынешнем сезоне. 26-летний россиянин провел 16 встреч за «Аталанту», в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что президенты «Лацио» и «Аталанты» обсуждают трансфер Алексея Миранчука.