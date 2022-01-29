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Сегодня, 23:41

Переговоры Кокорина и «Фиорентины» о расторжении контракта зашли в тупик

Кокорин зимой не покинет Фиорентину
Роман Шишов
Корреспондент

«Фиорентина» пока не может договориться с российским нападающим Александром Кокориным о расторжении контракта, информирует Corriere dello Sport. Как отмечается, переговоры зашли в тупик, а контракт этой зимой расторгнут не будет.

Ранее стало известно, что 30-летний футболист ведет переговоры с итальянским клубом о досрочном прекращении сотрудничества. В этом случае Кокорин смог бы перейти в другой клуб бесплатно как свободный агент даже после закрытия зимнего трансферного окна в Европе. При этом «Фиорентина» выплатила бы ему выходное пособие.

30-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за «Фиорентину» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 8 января он стал обладателем сатирической награды «Золотая урна».

Нынешний контракт Кокорина истекает 30 июня 2024 года. Transfemarkt оценивает игрока в два миллиона евро.

Ранее «Фиорентину» покинул еще один форвард Душан Влахович. Серб стал игроком «Ювентуса».

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⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
Александр Кокорин
ФК Фиорентина
0
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Кокорин ведет переговоры с «Фиорентиной» о расторжении контракта
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Наполи 23 15 4 4 43-16 49
3
 Милан 23 15 4 4 47-25 49
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 23 12 6 5 34-21 42
6
 Рома 23 12 2 9 40-30 38
7
 Фиорентина 22 11 3 8 41-30 36
8
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 22 9 5 8 30-21 32
11
 Сассуоло 23 7 8 8 39-38 29
12
 Эмполи 23 8 5 10 37-47 29
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Специя 23 7 4 12 24-42 25
15
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
16
 Сампдория 23 5 5 13 29-41 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 23 3 8 12 22-44 17
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 22 3 2 17 14-53 10
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 20 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 20 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 15 1 7
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