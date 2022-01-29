Переговоры Кокорина и «Фиорентины» о расторжении контракта зашли в тупик

«Фиорентина» пока не может договориться с российским нападающим Александром Кокориным о расторжении контракта, информирует Corriere dello Sport. Как отмечается, переговоры зашли в тупик, а контракт этой зимой расторгнут не будет.

Ранее стало известно, что 30-летний футболист ведет переговоры с итальянским клубом о досрочном прекращении сотрудничества. В этом случае Кокорин смог бы перейти в другой клуб бесплатно как свободный агент даже после закрытия зимнего трансферного окна в Европе. При этом «Фиорентина» выплатила бы ему выходное пособие.

30-летний футболист в текущем сезоне провел шесть матчей за «Фиорентину» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 8 января он стал обладателем сатирической награды «Золотая урна».

Нынешний контракт Кокорина истекает 30 июня 2024 года. Transfemarkt оценивает игрока в два миллиона евро.

Ранее «Фиорентину» покинул еще один форвард Душан Влахович. Серб стал игроком «Ювентуса».