Бонуччи подтвердил свой уход из «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи обратился к фанатам клуба. 36-летний итальянец может покинуть туринский клуб, так как тренерский штаб на него не рассчитывает.

«Здесь я многому научился, боролся и много мечтал. Больше, чем я думал. Сегодняшняя реальность продолжает учить меня тому, как много любви и привязанности может выйти за рамки. Спасибо всем болельщикам «Ювентуса» с первого дня и до сегодняшнего дня!» — написал Бонуччи в социальной сети.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Интер» и «Лацио», а также «Аякс».

В прошедшем сезоне Бонуччи сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и заработал 2 желтые карточки.