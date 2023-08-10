Бонуччи подтвердил свой уход из «Ювентуса»
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи обратился к фанатам клуба. 36-летний итальянец может покинуть туринский клуб, так как тренерский штаб на него не рассчитывает.
«Здесь я многому научился, боролся и много мечтал. Больше, чем я думал. Сегодняшняя реальность продолжает учить меня тому, как много любви и привязанности может выйти за рамки. Спасибо всем болельщикам «Ювентуса» с первого дня и до сегодняшнего дня!» — написал Бонуччи в социальной сети.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Интер» и «Лацио», а также «Аякс».
В прошедшем сезоне Бонуччи сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и заработал 2 желтые карточки.
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|Наполи
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2
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
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