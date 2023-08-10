«Ювентус» продлил контракт с Ангеле

Форвард Лоренцо Ангеле подписал новый контракт с «Ювентусом», сообщает Triball Football.

По данным источника, соглашение рассчитано до лета 2028 года. В минувшем сезоне футболист выступал за молодежную команду «Ювентуса». Он забил 9 голов и сделал 4 ассиста.

20 августа «Ювентус» сыграет с «Удинезе» в первом туре серии А нового сезона.

Прошлый сезон туринцы завершили на седьмом месте.