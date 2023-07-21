«Интер» и «Лацио» интересуются Бонуччи

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может покинуть клуб, сообщает CalcioMercato.

По сведениям источника, на 36-лентего итальянца претендует «Интер» и «Лацио». Главный тренер римлян Маурицио Сарри, работавший с защитником в «Ювентусе», хочет видеть игрока в своей команде.

Ранее сообщалось, что Бонуччи был отстранен от тренировок с основой «Ювентуса».

В минувшем сезоне Бонуччи провел 26 матчей, в которых забил два гола и заработал две желтые карточки.