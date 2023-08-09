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Экс-тренер «Спартака» Ваноли продлил контракт с «Венецией»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли продлил свой контракт с командой.

Новое соглашение 50-летнего специалиста рассчитано до 2026 года. Ваноли возглавляет «Венецию» с ноября 2022 года. Под его руководством команда провела 27 матчей, в которых одержала 11 побед, 7 раз сыграла вничью и уступила в 9 встречах.

С 2021 по 2022 годы Ваноли возглавлял московский «Спартак». Для итальянца это был первый опыт работы главным тренером.

Футбол
ФК Венеция
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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